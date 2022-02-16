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Aksaray Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi

16.02.2022 13:40
Aksaray Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi

Aksaray Belediyesince araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete alındı.

Aksaray Belediyesince araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete alındı.

Başkan Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına 4 bıçaklı kamyon ve lastikli yükleyici alımı yapıldığını söyledi.

Gelişen ve büyüyen bir kent olarak ihtiyaçların ve taleplerin artış gösterdiğini belirten Dinçer, "Belediye olarak şehrin her noktasında ekiplerimiz alt yapıdan üst yapıya birçok çalışma yapıyor. Bu çalışmalarda ekiplerimizin kaliteli, hızlı ve etkin bir performans sergilemesi için araç filomuzu güçlendirdik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Evren Dinçer, Aksaray, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi araç filosunu 5 yeni araçla güçlendirdi - Son Dakika


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