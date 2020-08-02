Aksaray Belediyesi, cadde ve sokaklarda bayram boyunca müzik ziyafeti sunuyor - Son Dakika

AKSARAY'da belediye tarafından Kurban Bayramı nedeniyle müzik kutusuna dönüştürülen araçla şehrin cadde ve sokaklarında Aksaraylılara canlı müzik hizmeti sunuluyor.

Aksaray Belediyesi, Kurban Bayram'ında vatandaşlara müzik şöleni sunmak için bir aracı müzik kutusuna dönüştürdü. Araç, Aksaray'ın mahallelerini gezerek vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Müzik kutusu aracına eşlik eden bir başka araçta ise çocuklara ve vatandaşlara çeşitli ikramlıklar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Sunulan hizmet, çocuktan yaşlısına kadar her yaş grubunun beğenisi kazandı. Evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar, etkinliği cep telefonlarıyla kaydederken, bazı vatandaşlar ise şarkılara eşlik etti.