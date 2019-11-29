Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesi daha temiz bir Aksaray için çalışmalarına devam ediyor
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi daha temiz bir Aksaray için çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Aksaray Belediyesi daha temiz bir Aksaray için çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Aksaray Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi daha temiz bir Aksaray için çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Aksaray Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Aksaray Belediyesi'ne bağlı Park Bahçe ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri belirli periyotlarda kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz bir Aksaray için kent genelinde çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi ekipleri Pazar yerlerinde, kapalı çarşıda, ulu ırmakta kent merkezinde camilerde, okul önlerinde, park ve yeşil alanlarda çöp toplama, yıkama ve yeşil alan oluşturma çalışmaları ile şehrin estetik bir görünüm kazanması sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlanılan temizlik seferberliği gece geç saatlere kadar devam ediyor. Kent genelinde her gün mahallelerden şehir merkezine kadar yapılan temizlikten memmuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ve esnaflar Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ve ekiplere teşekkür etti. - AKSARAY

Aksaray, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:17:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesi daha temiz bir Aksaray için çalışmalarına devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]