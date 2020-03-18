Aksaray Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Aksaray Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyorAKSARAY'da, 'koronavirüs' önlemleri kapsamında kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Aksaray Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

AKSARAY'da, 'koronavirüs' önlemleri kapsamında kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler her gün belirlenen noktalarda dezenfekte çalışması yapıyor. Kentteki pazar yerleri, haftalık pazar kurulum gününden bir gün önce baştan sona temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca; belediye tesisleri, camiler, otogar ve kamu kurumları gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların alışveriş yaptığı kapalı çarşı ile halk ekmek büfeleri de ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de tehdit eden koronavirüse karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler alındığını ve hükümetin bu konuda çok başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti. Dinçer, "Ben bütün hemşerilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirleri uygulayalım Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte koronavirüsü yenebiliriz? dedi.

Aksaray Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:58 Kaynak: DHA

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