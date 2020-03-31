Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Aksaray Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel olarak hijyen ekipleri oluşturduklarını, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Ekiplerin, bugün gün boyu Aile Sağlığı Merkezlerinde ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarına devam edeceğini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Virüsle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mücadelede en önemli nokta evde kalarak virüsün yayılımcı etkisini ortadan kaldırmaktır. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, risk grubunda bulunan vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Hemşehrilerime zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını öneriyoruz. Çünkü sağlığımız her şeyden daha önemlidir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Bakanlıklarımız tarafından belirtilen kurallara uyduğumuz sürece bu zor günleri hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum."