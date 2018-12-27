Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesi Doğaya Yem Bıraktı

Aksaray Belediyesi Doğaya Yem Bıraktı

1 saat önce

Aksaray Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince zorlu geçen kış şartlarında doğada yaşayan hayvanların yaşamını devam ettirebilmesi için doğaya yem bırakıldı.

Aksaray Belediyesi Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
Aksaray Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince zorlu geçen kış şartlarında doğada yaşayan hayvanların yaşamını devam ettirebilmesi için doğaya yem bırakıldı.

Etkili kar yağışının ardından her tarafın karla kaplanması doğada sahipsiz olan kedi, köpek, kuş gibi hayvanların yaşamını sürdürmesi imkansız hale geldi. Bu durum karşısında duyarsız kalmayan Aksaray Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek şehrin muhtelif yerlerine kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı Aksaray Belediyesinin hayvanlar için yaptığı duyarlı davranış vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:25 Kaynak: İHA

Aksaray, Güncel
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