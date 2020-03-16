Aksaray Belediyesi eğitim faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitim faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, küresel düzeyde en büyük sağlık tehdidi olan koronavirüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak amacı ile kent genelinde aralıksız dezenfeksiyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda eğitim faaliyetlerine de ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksaray Belediyesi yetkililerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, AKMEK kursları bünyesinde verilen tüm meslek edindirme kursları, LGS, AYT-TYT ve KPSS kursları ile çocuk aktivite merkezi ve Nuri Yazıcı Kitap Konağında tüm faaliyetler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Virüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Halkın sağlığını korumak için çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda, toplu taşıma araçlarında, cami ve pazar alanları gibi noktalarda gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyor."