Aksaray belediyesi gençlerin fikirlerini değerlendirdi - Son Dakika
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Aksaray belediyesi gençlerin fikirlerini değerlendirdi

6 saat önce

Aksaray Belediyesi yapımı devam eden projelere ve hayata geçirmeyi planladığı projelere artı değer kazandırmak için gençlerin fikirlerini aldı.

Aksaray belediyesi gençlerin fikirlerini değerlendirdi, System.String[]

Aksaray Belediyesi yapımı devam eden projelere ve hayata geçirmeyi planladığı projelere artı değer kazandırmak için gençlerin fikirlerini aldı.


Aksaray Belediyesi ARGE ekibi, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik ile birlikte Piramit Cafe'de düzenlenen yemekte biraraya geldiler. ARGE ekibi, üniversite ve lise düzeyinde eğitim hayatlarını sürdüren gençlere Aksaray Belediyesinden beklentilerinin neler olduğunu ve yapılan projelere eklemek istedikleri bir farklılık olup olmadığı soruldu. Özellikle yapımı devam eden Gençlik Merkezi için gençlerin birbirinden farklı fikirleri ARGE ekibi tarafından değerlendirildi. Düzenlenen yemekte ARGE ekibi ile bir araya gelen gençler Aksaray Belediyesinin fikirlerini almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aksaray'da yapılan herhangi bir projede biz gençlerin fikirlerinin alınması bizleri son derece memnun etti. Aksaray Belediyesi bizim için hayata geçirdiği projelerde bizimde bir katkımız olduğu için projelerin derinlik kazandığını düşünüyoruz. Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e ve Aksaray Belediyesi yetkililerine bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. - AKSARAY

Tayfun Çelik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
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