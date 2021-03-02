Aksaray Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı

02.03.2021 14:35
Aksaray Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Aksaray Belediyesi ve Aksaray İl Özel İdaresi arasında yol yapımında kullanılan malzemelerin üretimi için işbirliği protokolü imzalandı.

Aksaray Belediyesi ve Aksaray İl Özel İdaresi arasında yol yapımında kullanılan malzemelerin üretimi için işbirliği protokolü imzalandı.

Aksaray Belediyesi'nin ve Aksaray İl Özel İdaresi'nin Gülağaç ilçesi Demirci kasabası mücavir alanı içinde bulunan taş ocaklarının birlikte çalıştırılmasına yönelik hazırlanan protokol Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Genel Sekreter Yüksel Çelik'in imzaları ile onaylandı. Yapılan protokol ile kapasitesi artırılan taş ocaklarından çıkartılan yol yapım malzemeleri daha hızlı, daha ekonomik ve daha fazla oranda işlenerek iki kurumun yol yapım çalışmaları esnasında ihtiyaç duyduğu malzemeler bu ocaktan karşılanacak.

Aksaray Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, kamu kurumlarının işbirliği içerisinde ortak hareket ederek hizmet kalitesini arttırdığı belirterek, "Aksaray'da vatandaşlarımıza hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetleri sunabilmek adına imkanlarımızı değerlendirdik. Bunun ancak işbirliği içerisinde hareket etmekle mümkün olduğunu bilerek İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ile taş ocaklarının birleştirilerek işletilmesine yönelik işbirliği protokolünü imzaladık. Yaptığımız iş birliği protokolü ile her iki kurumumuzun da elinde bulunan imkanlar daha işlevsel hale gelmiş oldu. Yol yapım aşamasında ihtiyaç duyduğumuz yol yapım malzemelerine bu şekilde daha hızlı ulaşmış olacağız. İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Yüksel Çelik'e teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ise protokolün her iki kurum için önem arz ettiğini belirterek işbirliği anlaşmasının hayırlı uğurlu olmasını diledi. - AKSARAY

Aksaray Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Evren Dinçer, Yüksel Çelik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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