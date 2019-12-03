Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek
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Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek

6 saat önce

Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek.

Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek, System.String[]

Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak kapalı semt pazarı çatısına 1 megavat gücünde elektrik üretecek olan sistemin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Güneş Enerji Sistemi Projesinin aralık ayı sonunda tamamlanarak enerji üretimine başlayacağını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Santralin devreye alınmasının ardından elektrik üretimine başlayacak. Tesis 3,5 yılda kendini amorti edecek. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebiliyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyordu. Bu bağlamda 1 Megawatt gücünde olan projeyi şehrimizde başlattık. Kapalı semt pazarımızın çatısına güneş enerji panelleri kurulumu yapılıyor. Çalışmalar büyük orandan tamamlandı. Yakın zaman içinde tesisimiz enerji üretmeye başlayacak. Belediyemize gelir kaynağını da sağlamış olacağız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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