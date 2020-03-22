Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

6 saat önce

- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.

- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

AKSARAY - Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.

Aksaray'da koronavirüsüne karşı etkin bir mücadele yürüten Aksaray Belediyesi, kentte hemen her yerde dezenfekte ve tedbir amaçlı çalışmalar yürütüyor. Belediye dezenfekte ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacı ile hem bilgilendirme hem de yaşlıların evlerinden çıkmamaları için sosyal çalışmalar yürüterek kentte bir çok alanda da dezenfekte çalışması yürütüyor. Aksaray Belediyesi tedbir amaçlı oto pazarını, hayvan pazarını dezenfekte ederek geçici olarak kapatırken, semt pazarlarında, şehir meydanlarında da dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

Aksaray, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:24
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti         
17:00
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı         
15:52
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti         
20:23
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 23:59:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]