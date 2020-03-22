Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı - Son Dakika

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Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı
6 saat önce
- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.
- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı
AKSARAY - Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.
Aksaray'da koronavirüsüne karşı etkin bir mücadele yürüten Aksaray Belediyesi, kentte hemen her yerde dezenfekte ve tedbir amaçlı çalışmalar yürütüyor. Belediye dezenfekte ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacı ile hem bilgilendirme hem de yaşlıların evlerinden çıkmamaları için sosyal çalışmalar yürüterek kentte bir çok alanda da dezenfekte çalışması yürütüyor. Aksaray Belediyesi tedbir amaçlı oto pazarını, hayvan pazarını dezenfekte ederek geçici olarak kapatırken, semt pazarlarında, şehir meydanlarında da dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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