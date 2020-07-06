Aksaray Belediyesi "Malaklı" heykeline maske taktı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi maske konusunda farkındalık oluşturmak için şehrin simgesi "Malaklı" heykeline maske taktı.

Aksaray Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, E-90 kara yolu terminal kavşağındaki kentin simgesi "Malaklı" heykeline farkındalık oluşturmak için maske takıldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takmayan kişilere farkındalık çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Farkındalık oluşturmak ve vatandaşın bilincini daha da artırmak için 'Malaklı' heykelini maskelendirdik.

Aksaray Belediyesi bu çalışmayla bir kez daha 11 Mart'tan bu yana etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önemli korunma yöntemlerinden bir tanesinin maske takma zorunluluğu olduğunu hatırlattı."