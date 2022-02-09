Aksaray Belediyesi'nde çalışanlara seminer - Son Dakika

Aksaray Belediyesi personeline "Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Kişisel Gelişim" semineri düzenledi.

Aksaray Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Aydoğan katıldı.

Aydoğan, yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin kentin ihtiyaçlarına cevap vermek için hizmet ürettiğini söyledi.

Yerel yönetimlerde çalışan her personelin üzerine düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisinde olması gerektiğini belirten Aydoğan, "Bilgi güçtür. Eğitim ve kişisel gelişime önem veren toplumlar daha mutlu ve refah içerisindedir. Bir işi başarmak için hedef belirlemek çok önemli. İş hayatında başarılı ve mutlu olmak insanın kendi elinde." diye konuştu.

Seminer, soru cevab kısmının ardından sona erdi.