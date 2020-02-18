Aksaray Belediyesi'nden Gözlükuyu köyündeki çocuklara çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi'nden Gözlükuyu köyündeki çocuklara çorba ikramı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi'nden Gözlükuyu köyündeki çocuklara çorba ikramı

6 saat önce

Aksaray Belediyesi Gözlükuyu köyünde yaşayan çocuklara çorba ikramında bulundu.

Aksaray Belediyesi'nden Gözlükuyu köyündeki çocuklara çorba ikramı, System.String[]

Aksaray Belediyesi Gözlükuyu köyünde yaşayan çocuklara çorba ikramında bulundu.


Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği projelerle vatandaşların gönlüne dokunan Aksaray Belediyesi Gözlükuyu İskan İlkokulunda ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerine dağıttığı sıcak çorba ile öğrencilerin içini ısıttı. Hafta içi her gün şehrin muhtelif yerlerinde sabahın erken saatlerinde başlayarak saat 10.00'a kadar devam edilen çorba ikramında mobil çorba aracının bugünkü durağı Gözlukuyu köyü oldu. Okullarında ilk defa böyle bir etkinliğin düzenlendiğini gören çocuklar son derece şaşırdıklarını ifade etti. Bu uygulamanın mutluluk verici olduğu belirterek Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB önünde kendini yakmaya çalıştı
Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray Belediyesi'nden Gözlükuyu köyündeki çocuklara çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]