Aksaray Belediyesi'nden park ve bahçelerde bakım çalışması - Son Dakika

Aksaray Belediyesi, kent genelinde park ile bahçelerde budama ve bakım çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, yaptığı açıklamada, parklardaki ağaçların daha gür bir biçimde yeşermesi için budama çalışması yaptıklarını söyledi.

Kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşların kullandıkları park ve bahçelerde huzurlu zaman geçirmeleri için harekete geçildiğini anlatan Dinçer, "Vatandaşlarımızın aileleri parklarımızda ve yeşil alanlarımızda huzurlu vakit geçirebilmeleri için gerekli budama ve bakım çalışmalarını yapıyoruz. En kısa zamanda bu salgının bitmesini ve vatandaşlarımızın bu parklarımızı kullanmaya başlamalarını ümit ediyorum." diye konuştu.