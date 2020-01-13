Aksaray Belediyesi öğrenciler sinemayla buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi öğrenciler sinemayla buluşturdu - Son Dakika

Aksaray Belediyesi öğrenciler sinemayla buluşturdu

6 saat önce

Aksaray Belediyesi 175 öğrenciyi sinema ile buluşturdu.

Aksaray Belediyesi öğrenciler sinemayla buluşturdu, System.String[]

Aksaray Belediyesi 175 öğrenciyi sinema ile buluşturdu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmini öğrencilerle birlikte izledi.

Dinçer, film sonrasında yaptığı açıklamada, hiç sinemaya gitmeyen 175 öğrenciyle birlikte "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmini izlediklerini söyledi.

Bu filmin çekilmesinde emeği geçen her kese teşekkür eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bu vesile ile sinema filmini izlemeye geldiler. Hem sinema filmi izledi yavrularımız hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu. Tarihimizin ve kültürel değerlerimizin tanıtılması açısından hemde sinema kültürel etkinliğini gerçekleştirmek adına güzel bir etkinlik oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tarz etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek."

Evren Dinçer, Göbeklitepe, Aksaray, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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