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Aksaray Belediyesi öğretmenler adına 5 bin fidan dikti

6 saat önce

Aksaray Belediyesi öğretmenler adına 5 bin fidan diktiAKSARAY - Aksaray Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle il genelinde görev yapan 5 bin öğretmen adına 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Aksaray Belediyesi öğretmenler adına 5 bin fidan dikti

AKSARAY - Aksaray Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle il genelinde görev yapan 5 bin öğretmen adına 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir organizasyon yapan Aksaray Belediyesi, il genelinde görev yapan 5 bin öğretmen adına 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. Kireçlik Mevkisinde belirlenen arazide Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte fidan dikimini gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yapan Başkan Evren Dinçer, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne binaen ağaç dikme programı gerçekleştiriyoruz. Öğretmenler Günü dolayısıyla başlatmış olduğumuz ağaçlandırma seferberliğinde bugün 5 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tekrar öğretmenlerimizin ve milli eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Aksaray'ımız bu ağaçlandırma seferberliğine tekrar katkıda bulunmuş oldu. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bunu artıracak bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise, "Ben de 24 Kasım Öğretmenler Günü'müzün kutlu olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Böyle anlamlı bir günde bizi ağaçlarla fidanlarla buluşturduğu için Aksaray Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e teşekkür ediyorum. Bugün 5 bin öğretmenimiz adına 5 bin tane fidan dikilecek. Tabii çocuklarımız bir yandan büyürken bir yandan da fidanlarımız büyüyecek. Tüm öğretmenlerimizin bu süreçte bir günde hatırlanmasından dolayı tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, belediye başkanımıza, sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılan öğrenciler de, "Çevremizi yeşillendirmeye geldik, ağaçlarımızı dikeceğiz. İnşallah Aksaray'ımızı daha güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu. Yapılan açıklamaların ardından Başkan Dinçer, Milli Eğitim Müdürü Kartal ve öğrenciler 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Aksaray Belediyesi öğretmenler adına 5 bin fidan dikti

Evren Dinçer, Aksaray, Kartal, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
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