Aksaray belediyesi, şehitler için mevlit okuttu - Son Dakika

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Aksaray belediyesi, şehitler için mevlit okuttu
6 saat önce
Aksaray Belediyesi, şehitler için mevlit okuttuAKSARAY Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutup, helva dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
Aksaray Belediyesi, şehitler için mevlit okuttu
AKSARAY Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutup, helva dağıttı. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programı Ulu Cami'de öğle namazından önce gerçekleşti. Mevlide katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer, cami çıkışı vatandaşlara hela ikram etti. Dinçer, "Ordumuz muzaffer bir şekilde inşallah bundan da ayrılacak. Dualarımız operasyona katılan Mehmetçiklerimizle birlikte. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun çok yoğun bir katılım gösterdiler. Allah ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın? diye konuştu.
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