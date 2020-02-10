Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı

6 saat önce

Aksaray Belediyesi il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.

Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı, System.String[]

Aksaray Belediyesi il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Can dostları" olarak gördükleri sahipsiz hayvanlar için yoğun çalışma gerçekleştirdikleri vurgulandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının, doğada yaşayan hayvanların yaşamını olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksaray Belediyesi ekipleri, doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı. Harekete geçen ekipler, şehrin muhtelif yerlerine kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı. Yem bırakma işlemleri uygunsuz hava koşulları süresince belirli aralıklarla devam edecek."

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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