Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz hayvanlar için yoğun çalışma gerçekleştirdikleri vurgulandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının, doğada yaşayan hayvanların yaşamını olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Aksaray Belediyesi ekipleri, doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı. Harekete geçen ekipler, şehrin muhtelif yerlerine kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı. Yem bırakma işlemleri uygunsuz hava koşulları süresince belirli aralıklarla devam edecek."