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Aksaray Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen Sosyal Mağaza Otobüsü ve Mobil Çorba Aracı Köy Çocuklarının Yüzünü Güldürdü - Son Dakika

Aksaray Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen Sosyal Mağaza Otobüsü ve Mobil Çorba Aracı Köy Çocuklarının Yüzünü Güldürdü

07.07.2021 03:07
Aksaray Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen Sosyal Mağaza Otobüsü ve Mobil Çorba Aracı Köy Çocuklarının Yüzünü Güldürdü, System.String[]

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmete sunduğu Sosyal Mağaza otobüsü ve mobil ikram araçları köy çocuklarının yüzünü güldürdü.

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmete sunduğu Sosyal Mağaza otobüsü ve mobil ikram araçları köy çocuklarının yüzünü güldürdü.

Aksaray Belediyesine bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, Sosyal Mağaza Otobüsleri ve Mobil İkram araçları ile bu hafta Gençosman, Ağzıkarahan, Gücünkaya, Karakuyu, Tatlıca ve Susadı köylerinde vatandaşların gönlüne dokundu.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal mağaza otobüsü ile şehir merkezinde birçok ailenin kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçları karşılandı. Belediye ekipleri köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşmak adına Sosyal Mağaza Otobüsleri ile köyleri ziyaret ediyor. Başta köyde yaşayan çocuklar olmak üzere talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Göreve geldiği günden bugüne Gönül Belediyeciliği anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, mobil ikram araçlarından verdiği dondurma, lokma tatlısı, top ve çeşitli oyuncaklarla da çocuklara jest yapıyor.

Köyde yaşayan çocukların yoğun ilgi gösterdiği bu anlamlı hizmetin yapıldığı yerlerde Aksaray Belediyesine bağlı çalışan kuaförler de isteyen çocukların saç bakımları ve saç tıraşı ihtiyaçlarını gideriyor.

Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı hizmet ile ilgili açıklamalar da bulunan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, sosyal Belediyecilik noktasında, evde bakım hizmetlerinden, hoş geldin bebek etkinliklerine, çölyak hastalarının gıda teminlerinden, çorba evlerine, sıcak yemek ikramlarından gıda kolisi dağıtımlarına kadar birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Dinçer açıklamalarının devamında Mobil İkram aracı ve Sosyal Mağaza Otobüsü ile de vatandaşların yaşadıkları yerlerde giderek onlara çeşitli hizmetlerin sunulduğuna değindi. Basın Bülteni

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Aksaray Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen Sosyal Mağaza Otobüsü ve Mobil Çorba Aracı Köy Çocuklarının Yüzünü Güldürdü

Evren Dinçer, Aksaray, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aksaray Belediyesi Tarafından Hayata Geçirilen Sosyal Mağaza Otobüsü ve Mobil Çorba Aracı Köy Çocuklarının Yüzünü Güldürdü - Son Dakika


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