Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle 950 konut yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle 950 konut yapılacak - Son Dakika

Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle 950 konut yapılacak

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik 950 konut projesi hayata geçirileceğini bildirdi.

Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle 950 konut yapılacak, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik 950 konut projesi hayata geçirileceğini bildirdi.

Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray genelinde yapılacak 950 konut için başvuruların 16 Aralık'ta başlanacağını belirtti.

Müracaatlardan sonra belirlenecek hak sahiplerinin kira öder gibi konut sahibi olacağını aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 aylık süreci kapsayan konut projesinin ön hazırlık çalışması tamamlandı. TOKİ tarafından Aksaray geneline 950 konut yapılacak. Konutların yapılacağı sahada yer alacak sosyal donatılar ve alt yapısı ile ilgili yaklaşık 6 aylık titiz bir çalışma yürüttük. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde konut sahası olarak belirlediğimiz İstiklal Mahallemizde hazinenin dağınık parsellerini bir araya getirerek 156 bin metrekarelik bir alanı bu projeye tahsis ettik. Konutlar 2+1 ve 3+1 tipinde mahalle kültürü ve dokusuna uygun olarak inşa edilecek. Bu projeden faydalanacak hak sahipleri 20 yıl gibi bir süre zarfında kira öder gibi ev sahibi olacak. Projemizin şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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