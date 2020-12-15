Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi - Son Dakika

Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi

15.12.2020 14:07
Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye işçilerine verilen ikramiye ödemelerinin başladığını duyurdu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye işçilerine verilen ikramiye ödemelerinin başladığını duyurdu. Belediyede çalışan 127 işçiye 162 bin TL ödeme yapıldığı bildirdi.

Aksaray Belediyesinde çalışan işçilere 2020 yılının son ikramiyesi ödeniyor. Belediye işçilerinin hak ettiği ikramiye ödemelerinin çalışanların kişisel hesaplarına aktarıldığını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Emeğini hiçbir zaman esirgemeyen işçilerimize yılın son dilimi ikramiyelerini ödemeye başladık. Bu kapsamda belediyemizde çalışan 127 işçiye toplamda 162 bin 300 lira ikramiyeyi verdik. Bizler, çalışanlarımızın hakkını her zaman gözetiyor, ücretleri zamanında ve tam olarak almalarını sağlıyoruz. Hiçbir zaman emeğini esirgemeyen ve özverili çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi

Evren Dinçer, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri
Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak         
13:56
Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak         
13:28
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi         
12:25
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı         
10:37
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray Belediyesinde işçilere ikramiye müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei