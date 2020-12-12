Aksaray Belediyesinden esnafa nakdi destek - Son Dakika

Aksaray Belediyesinden esnafa nakdi destek

12.12.2020 13:59
Aksaray Belediyesinden esnafa nakdi destek, System.String[]

Aksaray Belediyesi, pandemi sürecinde genelge ile işyeri kapatılan esnaflara bin lira nakdi destek sağlayacak.

Aksaray Belediyesi, pandemi sürecinde genelge ile işyeri kapatılan esnaflara bin lira nakdi destek sağlayacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Covid-19 sürecinde salgının yayılımını azaltmak adına faaliyetleri genelge ile durdurulan esnaflara bin TL nakdi destek yapılacağını duyurdu. Son yılların en büyük küresel sağlık sorunu olan Covid-19 salgını sürecinde halk sağlığını korumak adına birçok çalışmaya imza atan Belediye Başkanı Evren Dinçer, salgının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu ekonomik olumsuzlukların önüne geçmek için esnaflara yönelik destek paketi açıkladı. Aksaray Belediyesi tarafından sağlanacak destek paketinden, salgın sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile kapatılan kahvehane, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafe ve kafeterya işleten esnaflar yararlanabilecek. Destek paketinden yararlanmak isteyen esnaflara Aksaray Belediyesi'ne ait 444 55 68 numaralı telefondan bilgi verilecek. Başvurular 14 Aralık ve 25 Aralık tarihleri arasında Aksaray Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bizzat yapılacak. Başvuru yapacak kişinin başvuru esnasında Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne iş yeri ruhsatının fotokopisini, vergi levhası fotokopisini, kimlik fotokopisini ve banka hesabı veya iban numarasını gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Pandemi sürecinde iş yeri kapatılan esnaflara yönelik başlatılan nakdi destek hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılımını azaltmak adına maske üretimi ve dağıtımından dezenfekte çalışmalarına kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflarımız oldu. Salgının ekonomik olumsuzluklarını ortadan kaldırmak ve esnaflarımızı bir nebze olsun rahatlatmak adına genelge ile kapanan kahvehane, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafe ve kafeterya gibi işletme sahiplerine biner TL nakdi destek sağlayacağız. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi. - AKSARAY

Aksaray Belediyesinden esnafa nakdi destek

İçişleri Bakanlığı, Evren Dinçer, Koronavirüs, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray Belediyesinden esnafa nakdi destek - Son Dakika Ekonomi


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