- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek - Son Dakika

- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek

14.12.2020 17:22

- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, pandemi nedeniyle dükkanı kapanmış esnaflara yönelik bin lira nakdi yardımda bulunuyor.

- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek

AKSARAY - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, pandemi nedeniyle dükkanı kapanmış esnaflara yönelik bin lira nakdi yardımda bulunuyor.

Aksaray Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iş yerini genelge doğrultusunda kapatan esnafa destek olmak için bin lira nakdi yardımda bulunacağını bildirdi. Dükkanı kapanan esnaflar, Aksaray Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek başvurulara başladı. Konuyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Aksaray Belediyesi olarak bu pandemi sürecinde hükümetimiz tarafından yapılan yardımlara ilave olarak hükümetimiz tarafından getirilen tedbirler bağlamında Aksaray'da faaliyetleri kısıtlanan ya da tamamen kapatılan bu süreçte zarfında faaliyetleri durdurulan işletmelerimize katkı sunmak adına Aksaray Belediyesi olarak da bin lira yardım yapma projesine başlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda Aksaray'ımızdaki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ocakları, kafeteryalar, internet kafeler gibi işletme sahiplerimize 14 -25 Aralık tarihleri arasında başvurmaları halinde biner lira yardım yapmayı hemşehrilerimize açıkladık. Şu anda görüyorsunuz hemşehrilerimizden yoğun bir şekilde talep alıyoruz. Memnun olduklarını gözlemliyoruz. Biz de bu süreç içerisinde hemşehrilerimizin yanında olabildiysek, olabiliyorsak kendimizi mutlu addediyoruz. Hemşehrilerimiz için ne gerekirse her zaman yapmaya hazırız. Bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık bine yakın başvuru alacağımızı tahmin ediyoruz. On gün sürecek ve şuan başlayan başvuru yüzü geçmiş durumda. Başvuru sayısı dediğim gibi Aksaray'da bine yakın esnafımızın bu yardım kampanyasından yararlanacağını tahmin ediyoruz. Rağbet çok fazla" dedi.

Aksaray Belediyesinin başlattığı esnafımıza destek projesi kapsamında projeye başvuru yapmak için gelen esnaflar memnuniyetlerini ifade ederek belediye başkanına teşekkür etti. Dükkanı kapanan esnaf Adem Adak, "Uygulamayı iyi buluyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ettiğimizi söyleyeceğim. Esnafın yanında olduğu için" derken, bir diğer dükkanı kapanan esnaf Hatun Sönmez de, "Bence güzel, şuan hepimiz çok sıkıştık daraldık yani, en azından bu yardım da gelirse faturalarımızı öderiz. Çoluğumuz çocuğumuz sıkıntıda bizim yani" ifadelerini kullandı. Esnaf Cihan Olgun ise, "Yaklaşık bir yıl önce iş yeri kahve açmıştım. Çok güzel de çalışıyordu. İki ay çalıştırabildim ondan sonra korona virüs davasından kapandı. Mağduruz ama bu bize can suyu olmuştur. İnşallah devamı gelir. Bu işten biz çok memnunuz. Şu olaylardan dolayı Allah razı olsun memnunuz yani inşallah devamı gelir. Tabii biraz mağdur olduk ama yapacak bir şey yok teşekkür ederim" diye konuştu.

- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek
- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek
- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek
- Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek

Evren Dinçer, Koronavirüs, Aksaray, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Aksaray Belediyesinden esnaflara bin lira destek - Son Dakika Ekonomi


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