Aksaray Belediyesinden evsizlere sıcak yuva - Son Dakika

Aksaray Belediyesi, soğuk havalarda barınma ihtiyacı olan vatandaşlara sahip çıkıyor. Bunun için özel bir pansiyon ile anlaşan belediye, evsizlerin barınma, kıyafet, yiyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Aksaray Belediyesi, soğuk havalarda dışarda kalmak zorunda kalan vatandaşlara yardım elini uzattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, hiç kimseyi soğukta bırakmak istemediklerini ve evi olmayan her bireyi misafir edebileceklerini belirtmesi üzerine Aksaray Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şehirde gidecek evi bulunmayanlar tek tek tespit edilerek ihtiyaçları karşılandı ve pansiyona yerleştirildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, sokaklarda yaşamak zorunda kalan kişilerle karşılaşan vatandaşları duyarlı davranmaya davet ederek, "Bu tür durumla karşılaşan vatandaşlarımız 444 55 68 Nolu Çağrı Merkezimiz veya 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp Hattı ile irtibata geçebilirler. Bu vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır" dedi. - AKSARAY