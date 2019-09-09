Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesinden Giysi Kumbarası Projesi
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray Belediyesinden Giysi Kumbarası Projesi

16 dakika önce

Aksaray Belediyesi tarafından, Giysi Kumbarası Projesi kapsamında şehrin muhtelif yerlerine giysi kumbarası yerleştiriliyor.

Aksaray Belediyesinden Giysi Kumbarası Projesi, System.String[]

Aksaray Belediyesi tarafından, Giysi Kumbarası Projesi kapsamında şehrin muhtelif yerlerine giysi kumbarası yerleştiriliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vaat ettikleri projeler arasında yer alan Giysi Kumbarası Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

52 giysi kumbarasını mahallere yerleştirdiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bu kumbaralara kullanmadıkları giysi, çanta, ayakkabı, tekstil malzemesi gibi şeyleri atabilecekler. Bu kumbaralarda toplanan kıyafetlerden kullanılacak durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu şekilde ürünler ikinci bir hayat kazanmış olacak. Vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isterlerse biz emirlerindeyiz. Hem yardımlaşmayı arttırıyoruz hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için aracı oluyoruz. Biz sadece aracıyız. Bu desteği verenlere yürekten teşekkür ediyorum. Burada sadece sıfır atık değil aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler ile yardımseverler arasında belediye olarak köprü olmuş olacağız. Zaten projenin amacı da bu. Kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak."

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü şahıs önce polisi darp etti, ardından kendisini kesti
Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi Son dakika: Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İBB Meclisi'nde "Tayfun Kahraman" tartışması: Gezicileri İBB'ye atadınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesinden Giysi Kumbarası Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]