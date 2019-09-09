Aksaray Belediyesinden Giysi Kumbarası Projesi

Aksaray Belediyesi tarafından, Giysi Kumbarası Projesi kapsamında şehrin muhtelif yerlerine giysi kumbarası yerleştiriliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vaat ettikleri projeler arasında yer alan Giysi Kumbarası Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

52 giysi kumbarasını mahallere yerleştirdiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bu kumbaralara kullanmadıkları giysi, çanta, ayakkabı, tekstil malzemesi gibi şeyleri atabilecekler. Bu kumbaralarda toplanan kıyafetlerden kullanılacak durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu şekilde ürünler ikinci bir hayat kazanmış olacak. Vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isterlerse biz emirlerindeyiz. Hem yardımlaşmayı arttırıyoruz hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için aracı oluyoruz. Biz sadece aracıyız. Bu desteği verenlere yürekten teşekkür ediyorum. Burada sadece sıfır atık değil aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler ile yardımseverler arasında belediye olarak köprü olmuş olacağız. Zaten projenin amacı da bu. Kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak."