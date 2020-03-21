Aksaray Belediyesinden sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika
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Aksaray Belediyesinden sağlık çalışanlarına ziyaret

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Aksaray Belediyesinden sağlık çalışanlarına ziyaret, System.String[]

Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Çelik ve beraberindekiler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde büyük bir özveriyle görev yapan sağlık personeline ziyaret gerçekleştirerek, onlarla sohbet edip tatlı ikramında bulundu.

Tayfun Çelik, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'da çalışan sağlık personeli başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bu gibi durumlarda personellerin manevi yanlarını güçlü tutmak gerektiğini belirten Çelik, "Allah hepsine güç kuvvet versin. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Bugün de yarın da onların yanındayız." diye konuştu.

Tayfun Çelik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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