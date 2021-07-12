Aksaray Belediyesinin Geleneksel Çocuk Oyunlarını Yaşatmaya Yönelik Başlattığı Çocuk Oyunları ve Etkinlik Turnuvaları Başladı - Son Dakika

Aksaray Belediyesinin Geleneksel Çocuk Oyunlarını yaşatmaya yönelik başlattığı çocuk oyunları ve etkinlik turnuvaları 3 ayrı merkezde eş zamanlı olarak yapılıyor.

Aksaray Belediyesinin yaz spor okulundan sonra çocuklar için yeni bir yarışma ve turnuva etkinliğine de sahipliği yapıyor. Özellikle salgın döneminde evlerinde kapalı kalan çocuklar için gerçekleşen yarışma ve turnuva oyunlarında Geleneksel Çocuk Oyunları tercih ediliyor.

AKMEK merkez binası, Fatih Mahallesindeki Selime Sultan Kadın Aktive Merkezi, TOKİ Mahallesinde Necmiye Hatun Kadın Aktive Merkezinde her haftanın Cuma günü gerçekleşen etkinlik 8 hafta boyunca sürecek. AKMEK merkez binası ile Necmiye Hatun, Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezlerinde çocuklar yaz tatili boyunca bir taraftan eğlenirken diğer yandan geleneksel Türk çocuk oyunlarının da yaşamasına katkı sağlıyorlar.

7 - 14 Yaş grubundan oluşan çocuklar, geleneksel sokak oyunlarından Halat Çekme, Çuval Şenliği, Yedi Kiremit, Sandalye Kapmaca, Kartal Ol Oyunu, Don Ateş Oyunu, Gazete Kapmaca, Beştaş Turnuvası, Kabak oyunu, Hımmıl, Körebe'nin yanı sıra günümüzün oyun ve spor oyunları olan Bowling, Denge Koordinasyon oyunu, Olimpiyat Meşalesi, 10 pas oyunu, Voleybol Turnuvasıyla doyasıya eğleniyorlar.

Çocuklarını etkinlik alanında bekleyen aileler, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'e teşekkür ettiler. Belediye Basın

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