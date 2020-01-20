Aksaray Belediyespor Başkanı Çorakçı: Dünkü maçtaki olaylarda 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aksaray Belediyespor Başkanı Çorakçı: Dünkü maçtaki olaylarda 6 kişi yaralandı - Son Dakika Spor

Aksaray Belediyespor Başkanı Çorakçı: Dünkü maçtaki olaylarda 6 kişi yaralandı

11 dakika önce

AKSARAY Belediyespor Başkanı Cem Çorakçı, dün oynanan Serik Belediyespor maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Sportif direktörümüz Hayatı Şenkaya ile oyuncumuz Taha Şahin ve 4 taraftarımız da atılan taş ve yabancı cisimlerden yaralandılar.

Aksaray Belediyespor Başkanı Çorakçı: Dünkü maçtaki olaylarda 6 kişi yaralandı, System.String[]

AKSARAY Belediyespor Başkanı Cem Çorakçı, dün oynanan Serik Belediyespor maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Sportif direktörümüz Hayatı Şenkaya ile oyuncumuz Taha Şahin ve 4  taraftarımız da atılan taş ve yabancı cisimlerden yaralandılar. Bu 6 kişinin tedavisi yapıldıktan sonra Aksaray'a döndük. Biz bu olayın federasyon nezdinde takipçisi olacağız" dedi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, dün Antalya'da Serik Belediyespor ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından 68 Aksaray Belediyesporlu futbolcu ve yöneticiler, kale arkasındaki taraftar grubunun yanına giderek galibiyet sevincini kutladığı sırada, Serikli bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bunun üzerine iki taraftar grubu arasında karşılıklı atışmalar başladı. Sonrasında birbirlerine taş atan taraftar grubunun arasına giren polis müdahale etti. Taraftar grupları arasındaki kavga ve atışma büyüyünce polis havaya ateş açarak grupları dağıtmak istedi. Olayların devamı üzerine bu kez polis taraftar grubuna biber gazıyla müdahalede bulundu. Biber gazından ve taşlardan yara alan bazı taraftarlar polis ekipleri tarafından futbol sahasının ortasına alındı. Yaralı ve gazdan etkilenen taraftarlara burada ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olayların yatıştırılmasının ardından polis taraftar grubunu otobüslerine bindirerek güvenlik kordonu altında şehir dışına kadar götürdü.

BAŞKAN ÇORAKÇI'DAN AÇIKLAMA

Aksaray Belediyespor Başkanı Cem Çorakçı, maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.

Maçtan sonra galip gelmenin sevincini taraftarla yaşamak istediklerini ifade eden Çorakçı, şunları söyledi

"Maçtan sonra sevincimizi tabii olarak taraftarlarımızla yaşamak istedik. Bu ana kadar sahada hiçbir olay yoktu. Biraz emniyet teşkilatının yetersiz olmasından, maç bittikten sonra her iki seyirci grubunun aynı anda dışarı çıkarılmasından dolayı kaynaklanan hatalar. Bunun yanında stat dışından Serik taraftarlarının taşla saldırıları oldu. Polis olayları dağıtmak isterken biber gazı sıktı. O da rüzgarın etkisi ile bizim seyirci grubumuzun üstüne geldi. Biz de kapıları açıp seyircimizi tekrar stat içine aldık."

Yaşanan olayları federasyon nezdinde takip edeceklerini ifade eden Çorakçı, "Sportif direktörümüz Hayatı Şenkaya ile oyuncumuz Taha Şahin ve 4 taraftarımız da atılan taş ve yabancı cisimlerden yaralandılar. Bu 6 kişinin tedavisi yapıldıktan sonra Aksaray'a döndük. Bize maça desteğe gelen Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer de bizle beraber sahaya girerek bize yardımcı olduğu için yönetim kurulu adına kendilerine teşekkür ediyorum. İki otobüsümüzün camları kırıldı. Olmaması gereken olaylardı. Biz bu konudan dolayı çok üzgünüz. Biz gerekli görüntüleri ve kayıtları aldık. Bu görüntüleri federasyona ileteceğiz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:03 Kaynak: DHA
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