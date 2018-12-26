Aksaray Beyaza Büründü, Okullar 1 Gün Süreyle Tatil Edildi

Aksaray'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede şehri etkisi altına alarak kenti beyaza büründü.

Aksaray'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede şehri etkisi altına alarak kenti beyaza büründü. Kar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Aksaray'da uzun süredir beklenen kar yağışı sabaha karşı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentte vatandaşlar sabaha bembeyaz bir manzarayla uyandı. Yaklaşık 20 santimetre kalınlığında yağan kar vatandaşları sevindirdi, çocukları da mutlu etti. Yoğun kar yağışının ardından kent trafiğinde aksaklıkları yaşanırken, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Emniyet güçleri de yollarda ve çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapılan çalışmalar sonucunda yollar trafiğe açıldı.



Aksaray Valiliği sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamayla il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu. Okulların tatil edilmesiyle sokaklara dökülen çocuklar karın tadını çıkardı. - AKSARAY

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