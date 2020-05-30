AKSARAY-Bilim insanlarından virüsü yok eden elektronik maske - Son Dakika

AKSARAY-Bilim insanlarından virüsü yok eden elektronik maske

Bilim insanlarından virüsü yok eden elektronik maskeAKSARAY Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, koronavirüs de dahil olmak üzere virüslerin vücuda girmesi ve aynı zamanda solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.

Bilim insanlarından virüsü yok eden elektronik maske

AKSARAY Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, koronavirüs de dahil olmak üzere virüslerin vücuda girmesi ve aynı zamanda solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor. Maskedeki ultraviyole ışıkla bakteri ve virüslerin ölmesi sağlanıyor.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yılmaz ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Arslan'ın koronavirüs salgınıyla birlikte başladıkları proje kapsamında 70 liraya mal ederek tasarladıkları elektronik maske, virüs ve mikropları ultraviyole ışınları sayesinde hapsederek ortadan kaldırıyor. Dr. Tarık Yılmaz, Korana salgını ülkemizde ve dünyada ciddi sağlık sorunları yaratan bir hastalık haline geldi. Dünyada bir maske krizi yaşandı. Biz de akademik personel olarak arkadaşlarımızla beraber bir proje geliştirerek, tek kullanımlık maskeler yerine kendi kendini temizleyen uzun vadeli bir maske tasarladık. Filtresini ise iletken kumaştan geliştirerek bunun üzerinde elektriksel alan elde ettik. Tasarımımızın içinde iki tane eksi ve artı yüklü iletken kumaş var. Bu kumaşların yapımında gümüş de kullandık. Gümüşün de virüsleri öldürme yeteneğinin olduğunu çalışmalarımızda kanıtladık. Dışarıdan gelen virüs, maske içinde hapsediyor. Hasta biri kullandığında ise virüsün dışarı çakmasını engelliyor. İçindeki ultraviyole ışık ile bakteri ve virüsleri öldürmemizi sağlıyor. Bu ürünün insan sağlığına hiçbir yan etkisi yok dedi.

TÜM VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜYOR

Doç. Dr. Emre Arslan ise şunları söyledi

Elektronik maskenin en büyük özelliği tamamen bizim tasarladığımız filtre kısmı. Bunun içinde iki alan var, birincisi elektrik alanını oluşturduğumuz özel kumaş ile gümüş iletkenler ile 2 tane kumaşımız var. Bu alanda yakaladığımız virüsleri öldüren ultraviyole LED ışığımız var. Ön taraftan giren hava içeride hapsediliyor ve cihaz virüsleri tamamen yok ediyor. Bu cihazı 2 aylık bir çalışma ile yaptık. Şu anda en popüler N95 maskenin kullanım ömrü bir gün. Normal cerrahi maskeler ise ıslandığında bütün işlevini yitiriyor. Bizim bu tasarladığımız maskeler ise hem kendi kendini temizleme özelliği var. Hem de LED'lerden dolayı oluşan kısmı bir sıcaklık artısı ile de nemlenmenin de önüne geçtik. Patent başvurularımızı yaptık ve kısa süre içinde ticari girişimlere başvuracağız diye konuştu.

AKSARAY-Bilim insanlarından virüsü yok eden elektronik maske

Aksaray Üniversitesi, Tarık Yılmaz, Emre Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY-Bilim insanlarından virüsü yok eden elektronik maske - Son Dakika

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