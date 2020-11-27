Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri - Son Dakika

Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri

MEB AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk öğretmenlere uzaktan eğitim semineri verdi

AKSARAY - Uzaktan eğitim platformu ile EBA'nın yanı sıra kendi kurduğu sistemi ile ders veren Aksaray Bilim Teknik Kolejini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk öğretmenlere uzaktan eğitim semineri verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Aksaray Bilim Teknik Kolejinde öğretmenlerle bir araya gelerek uzaktan eğitim sürecinde neler yapmaları gerektiğini anlattı. Öztürk, seminerde öğretmenlerin uzaktan eğitim programlarındaki yaklaşımları ve öğrencilerin eğitime daha sıkı tutunabilmelerini sağlamak adına bilgiler verdi. Başkan Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığının EBA Sisteminin yanı sıra okulun kendi ürettiği uzaktan eğitim sistemini değerlendirdi. Öğretmenlerden gelen soruları cevaplayan Öztürk, öğretmenlere her iki sistemde de yapılması gereken çalışmaları ve bu çalışmaların öğrenciler açısından faydalarını not aldırdı. Seminerde öğretmenlere öğrencilerin hayallerinin belirlenmesi ve o hayallerin gerçekleşmesi adına çalışmalar yapılması gerektiği anlatıldı.

"Aksaray Bilim Teknik Kolejimiz pozitif katkıları olacak bir okulumuz"

Aksaray'a özel bir ziyaret vesilesi ile geldiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, "Bilim Teknik Kolejimizi Ankara'da duymuştum. Hem buradaki gerek eğitim ortamı gerekse yönetici ve arkadaşlar bu kolejin bizdeki yenilikleri ve özellikle inovatif bir takım çalışmaları yerinde görmek, hem buradaki eğitimci arkadaşlarımızla hasbihal etmek, dertleşmek, onlara dünyanın eğitim anlamında geleceği noktasında karşılıklı fikir alışverişi yapmak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Şunu söylemek mümkün, Bilim Teknik Kolejimiz Aksaray'da hakikaten sanayinin ihtiyaç duyduğu o boşluğu doldurma anlamında Aksaray'ımıza çok pozitif katkıları olacak bir okulumuz. Biliyorsunuz özel okullarımız da Milli Eğitim Bakanlığımızın şemsiyesi altında hizmet ediyorlar. Bakanlığımızın müfredatıyla çalışıyorlar. Dolayısıyla bu Bilim ve Teknik Kolejimizin fedakar yöneticileri, kurucuları ve eğitimcileri buradaki çocuklarımızı kaliteli anlamda yetiştirmek için çok büyük gayrette olduklarını gördüm. Özellikle uzaktan eğitim platformlarının çok güçlü olduğunu, EBA'dan verilen eğitimlerin yanında okul olarak kendilerinin de ilave bir platform oluşturduklarını ve sanki yüz yüze eğitimde verilen o kaliteyi yakalamak için özel gayret sarf ettiklerini yerinde gördüm. Ben bu manada emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve buradaki öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yatırım yapılmış. Aksaray'ımıza, devasa bir okul ve mesleki anlamda biliyorsunuz mesleki eğitim ülkemizin önünü açacak eğitimlerden bir tanesidir, bu manada Bilim Teknik Kolejine ve diğer çalışanlarına da başarılar diliyorum" dedi.

(YA-YC-FM-Y)