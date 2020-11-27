Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri - Son Dakika

Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri

27.11.2020 12:11

Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri MEB AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk öğretmenlere uzaktan eğitim semineri verdi Uzaktan eğitim platformu ile EBA'nın yanı sıra kendi kurduğu sistemi ile ders veren Aksaray Bilim Teknik Kolejini ziyaret...

Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri

MEB AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk öğretmenlere uzaktan eğitim semineri verdi

AKSARAY - Uzaktan eğitim platformu ile EBA'nın yanı sıra kendi kurduğu sistemi ile ders veren Aksaray Bilim Teknik Kolejini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk öğretmenlere uzaktan eğitim semineri verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Aksaray Bilim Teknik Kolejinde öğretmenlerle bir araya gelerek uzaktan eğitim sürecinde neler yapmaları gerektiğini anlattı. Öztürk, seminerde öğretmenlerin uzaktan eğitim programlarındaki yaklaşımları ve öğrencilerin eğitime daha sıkı tutunabilmelerini sağlamak adına bilgiler verdi. Başkan Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığının EBA Sisteminin yanı sıra okulun kendi ürettiği uzaktan eğitim sistemini değerlendirdi. Öğretmenlerden gelen soruları cevaplayan Öztürk, öğretmenlere her iki sistemde de yapılması gereken çalışmaları ve bu çalışmaların öğrenciler açısından faydalarını not aldırdı. Seminerde öğretmenlere öğrencilerin hayallerinin belirlenmesi ve o hayallerin gerçekleşmesi adına çalışmalar yapılması gerektiği anlatıldı.

"Aksaray Bilim Teknik Kolejimiz pozitif katkıları olacak bir okulumuz"

Aksaray'a özel bir ziyaret vesilesi ile geldiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, "Bilim Teknik Kolejimizi Ankara'da duymuştum. Hem buradaki gerek eğitim ortamı gerekse yönetici ve arkadaşlar bu kolejin bizdeki yenilikleri ve özellikle inovatif bir takım çalışmaları yerinde görmek, hem buradaki eğitimci arkadaşlarımızla hasbihal etmek, dertleşmek, onlara dünyanın eğitim anlamında geleceği noktasında karşılıklı fikir alışverişi yapmak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Şunu söylemek mümkün, Bilim Teknik Kolejimiz Aksaray'da hakikaten sanayinin ihtiyaç duyduğu o boşluğu doldurma anlamında Aksaray'ımıza çok pozitif katkıları olacak bir okulumuz. Biliyorsunuz özel okullarımız da Milli Eğitim Bakanlığımızın şemsiyesi altında hizmet ediyorlar. Bakanlığımızın müfredatıyla çalışıyorlar. Dolayısıyla bu Bilim ve Teknik Kolejimizin fedakar yöneticileri, kurucuları ve eğitimcileri buradaki çocuklarımızı kaliteli anlamda yetiştirmek için çok büyük gayrette olduklarını gördüm. Özellikle uzaktan eğitim platformlarının çok güçlü olduğunu, EBA'dan verilen eğitimlerin yanında okul olarak kendilerinin de ilave bir platform oluşturduklarını ve sanki yüz yüze eğitimde verilen o kaliteyi yakalamak için özel gayret sarf ettiklerini yerinde gördüm. Ben bu manada emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve buradaki öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yatırım yapılmış. Aksaray'ımıza, devasa bir okul ve mesleki anlamda biliyorsunuz mesleki eğitim ülkemizin önünü açacak eğitimlerden bir tanesidir, bu manada Bilim Teknik Kolejine ve diğer çalışanlarına da başarılar diliyorum" dedi.

(YA-YC-FM-Y)

Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri
Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri
Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri
Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri

Araştırma Geliştirme, Eğitim Bilişim Ağı, Mehmet Baki, Aksaray, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak         
12:16
Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu         
11:57
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet         
10:35
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 13:00:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray Bilim Teknik Koleji öğretmenlerine uzaktan eğitim semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei