Son Dakika Haberleri: Aksaray çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
Son Dakika Güncel Aksaray çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Aksaray çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

1 saat önce

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandıAksaray'da çaldığı motosikletle gezen Ahmet Y. (18) bekçiler tarafından yakalandı.

Aksaray çaldığı motosikletle gezerken yakalandı, System.String[]

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Aksaray'da çaldığı motosikletle gezen Ahmet Y. (18) bekçiler tarafından yakalandı.

Küçük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde oturan Kamil Cerrah'ın park halindeki motosikleti 24 Eylül günü çalındı. Cerrah'ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, motosikleti çalan kişinin Ahmet Y., olduğunu belirledi. Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma sürerken mahallede görevli bekçiler dün, devriye görevi yaptığı sırada 1 kişinin çalınan motosikletle gezdiğini fark edip durdurdu. Bekçiler yaptığı incelemenin ardından motosikleti kullanan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirledi. Motosiklette sahibine teslim edilirken, Ahmet Y. de bugün adliyeye sevk edildi.

Aksaray, Bölcek, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP teşkilatı, Valiliğin yürüyüş yapmayı yasakladığı Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi
Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 19 yaralı Metrobüsteki yoğunluğu bitirecek proje! Yeni araçlar test ediliyor KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]