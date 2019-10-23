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Aksaray çekici, kamyona çarptı 1 ölü

36 dakika önce

Çekici, kamyona çarptı 1 ölüAKSARAY'da kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Emre Çınar (31), yaşamını yitirdi.

Çekici, kamyona çarptı 1 ölü

AKSARAY'da kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Emre Çınar (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. Kırşehir'den Aksaray'a gelen Emre Çınar yönetimindeki 68 AAS 499 plakalı çekiciyle, Muhsin Şen'in (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan Emre Çınar, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Muhsin Şen de kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

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Aksaray çekici, kamyona çarptı 1 ölü

Aksaray, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:57 Kaynak: DHA
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