Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada - Son Dakika

Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada

21.10.2020 08:18
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada, System.String[]

TÜRKİYE'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde 3'üncü sırada yer alan Aksaray'da hasat başladı.

TÜRKİYE'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminde 3'üncü sırada yer alan Aksaray'da hasat başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, "Amacımız çerezlik kabak çekirdeği verimini artırarak, Türkiye'de ilk sıraya gelmek" dedi.

Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisiyle bilinen Aksaray'da, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde üretilen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı başladı. 15 bin dekarlık alanda üretilen yaklaşık 5 bin ton kabak çekirdeği tarladan toplanıp, makinelerde işlendikten sonra yurt içinde pazarlanıyor.

Selimiye beldesinde çiftçilik yapan ürünün hasadını yapan Şevket Topaloğlu, geçen yıl kilosunu 14- 15 liraya satarken, bu yıl 25- 26 liraya sattıklarını belirtti. Topaloğlu, şunları söyledi: "Mayıs ayında çekirdeklerimizi ektik. Bu yıl yaklaşık 8-10 kez sulama yaptık. Her suyla gübrelerini attık. Şimdi de toplama makineleriyle 5 günde bir hasat yapıyoruz. Çünkü çadırlarda 5-6 günde ancak kuruyor. Kuruduktan sonra tekrar tarladan hasat yapıyoruz. Fiyat olarak ise bu yıl kilosunu 25 ila 26 TL civarındadır. Fiyattan bu yıl çok memnunuz. Ürettiğimiz çekirdeğe de çok güzel talep var. 100 dekar tarladan bu yıl 10 ton çekirdek rekoltesi bekliyoruz."'ÜRETİMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAK İSTİYORUZ'

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da üretimde Türkiye birincisi olmak istediklerini ifade ederek, "Aksaray tarımsal üretimde Türkiye'de ilk beş içerisinde. Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ise Türkiye 3'üncüsüyüz. 15 bin dekar alanda yaklaşık 5 bin ton kabak çekirdeği üretimimiz var. Ortalama 100 ile 120 kilo arasında dekar başına ürün alıyoruz. Amacımız bu çerezlik kabak çekirdeği verimini artırarak, Türkiye'de ilk sıraya gelmek. Çiftçilerimize teknik destek vererek, üretimlerine katkıda bulunuyoruz. Aksaray'ımız üreten bir ilimiz. Ürettiği ürünlerle hem kendine yeten ve ülkemizi besleyen, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta marka bir şehrimiz. Ürettiğimiz kabak çekirdeklerinde bu yıl rekoltemiz iyi durumda. Çekirdeğimizin potasyum ve mineraller değerleri çok yüksek. Bunun yanında protein ile yağ oranı da yüksek olması birçok hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Ürettiğimizin kabak çekirdeğinin pazar sorunu yok. Çiftçilerimizin ürünleri hiçbir şekilde ellerinde kalmıyor, hem kendi ekonomilerine hem de milli ekonomimize katkı sağlıyorlar. Şehrimizde üretimi artırarak, Türkiye'de 3'üncü sırada olan kabak çekirdeği üretimimizi 1'inci sıraya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.


Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada
Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada

Aksaray, Türkiye, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aksaray, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada - Son Dakika

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