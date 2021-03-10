Havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı - Son Dakika

Havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı

10.03.2021 16:03

Sağlık Bakanlığına göre Aksaray'ın çok yüksek riskli bölgede olduğu açıklanmıştı. Fakat havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı.

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, havanın bulutlu olması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

'Çok yüksek riskli' il olan Aksaray'da, kırmızı kategoride yer alındığı için koronavirüs tedbirleri artırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü bakkal ve manavların bile kapalı olduğu kentte bugün bulutlu hava nedeniyle hareketlilik gözlenmedi. Market ve diğer iş yerlerindeki indirim günlerinin haftanın 7 gününe yayılıp, yoğunlukların engellenmeye çalışıldığı kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. İşlek noktalardan Bankalar Caddesi ile Eski Sanayi Caddesi'nde sakinlik hakim oldu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise maske ve mesafe konusunda halkı uyardı.

Lokanta işletmecisi Eyüp Yaşar, "Havaların soğuk ve bulutlu olması nedeniyle şehrimizde sokak ve caddeler bomboş kaldı. Biz de vatandaşlara 'gel- al? ve paket servis hizmeti veriyoruz. Şu an bu sakinlikten memnunuz. Halkımız bugün evlerinde kalmış. Artık vatandaşlarımız daha duyarlı hale geldi. Aksaray kırmızı listede, kurallara uyuyor. Biz esnafın tek isteği, bir an önce normalleşmeye geçmek" dedi.

1 KÖYDE KARANTİNA

Öte yandan Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyü, komşu ziyaretlerinin fazla olması nedeniyle vaka sayılarının artması üzerine 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı
Havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı
Havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı
Havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havalar bozunca Aksaray sokakları boş kaldı - Son Dakika


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