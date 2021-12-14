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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı "Destek Ol Gönülleri Kazan" kampanyası başlattı - Son Dakika

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı "Destek Ol Gönülleri Kazan" kampanyası başlattı

14.12.2021 15:52
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı "Destek Ol Gönülleri Kazan" kampanyası başlattı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden adliye personelinin eşi için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden adliye personelinin eşi için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Destek Ol Gönülleri Kazan" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında adliye personeli N.E'nin eşi M.E'nin 7 Kasım'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geride 1 eş ve 6 yetim çocuk bırakmıştır. Ailenin borçlarına ve ihtiyaçlarına bir nebze de olsun destek amacıyla Aksaray Valiliğinin oluruyla yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyası hesap bilgileri Türkiye Vakıflar Bankası: TR24 0001 5001 5800 7314 4796 74. Bilgi 0544 480 40 74 numaralı telefondan alınabilir."

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Destek Ol Gönülleri Kazan kampanyası başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı 'Destek Ol Gönülleri Kazan' kampanyası başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı "Destek Ol Gönülleri Kazan" kampanyası başlattı - Son Dakika
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