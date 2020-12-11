Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydemir, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Adem Aydemir, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Milli Yüzücü Nil Şahin" başlıklı karelerine oy verdi.

Oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Birbirinden güzel ve etkileyici fotoğraflar var. 3 fotoğrafı seçerken zorlandım. Hepsi birbirinden güzel kareler ve büyük bir emek var. Seçkilerde yaşamın içerisindeki tüm anları görebiliyoruz. Bu topraklarda ve dünyada olan olayları bizzat görüp ve hissederek 3 fotoğrafı oyladık. Bu yıl fotoğraflarda da görülüyor ki zor bir yıl geçirdi insanlık. İnşallah önümüzdeki yıllar memleketimiz ve tüm insanlık için güzelliklere vesile olur. İnşallah bir an önce pandemi döneminden kurtulur insanlık."