Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 1 Ayda 17 Bin Araç Denetlendi

Aksaray'da 1 Ayda 17 Bin Araç Denetlendi

2 saat önce

Aksaray'da 1 ay içerisinde 17 bin 531 araç denetimi yapan polis, 5 bin 471 araç sürücüsüne 1 milyon 804 bin 690 TL idari para cezası uyguladı.

Aksaray'da 1 Ayda 17 Bin Araç Denetlendi, System.String[]
Aksaray'da 1 ay içerisinde 17 bin 531 araç denetimi yapan polis, 5 bin 471 araç sürücüsüne 1 milyon 804 bin 690 TL idari para cezası uyguladı.

Aksaray'da halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla trafik denetimlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uyguluyor.

Özellikle şehrin ana arterlerinde gün boyu uygulama yapan trafik ekipleri, Şubat ayı içerisinde toplam 17 bin 531 otomobil ve sürücüsünü denetledi. Yapılan denetimlerde 5 bin 471 sürücüde trafik kusuru ve ihlali tespit eden polis, toplamda 1 milyon 804 bin 690 TL idari para cezası kesti. Ayrıca kusurlu olan 201 otomobil trafikten men edildi. Şubat ayında Aksaray genelinde 1 ölümlü ve 48 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 78 kişinin yaralandığını öğrenildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Polis, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkent Polisi, Firari Son Üyeyi de Yakalayıp "Mayalılar" Hırsızlık Çetesini Çökertti İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 1 Ayda 17 Bin Araç Denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]