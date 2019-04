Aksaray'da 1 Ayda 31 Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da 1 ayda 31 uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Vali Mantı: "Uyuşturucuya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz"



AKSARAY - Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından son bir ayda düzenlenen 31 uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında özellikle sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mart ayı içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 65 şüpheli şahsı tespit etti. Şahıslar üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan NSM ekipleri, yeterli delil ve bulgulara ulaşmasının ardından 1 ay içerisinde 31 ayrı operasyona imza attı.

Son bir aydaki operasyonda 20 kişi tutuklandı

Kent merkezinde evlere ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 65 şüpheli daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden sokak satıcılığı yapan 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 kilo kubar esrar, 1,5 kilogram skunk, 7 bin 500 uyuşturucu hap, Fişek halinde bonzai, 110 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para ele geçirildi.

"Uyuşturucuyla mücadelemiz amansız devam edecek"

Aksaray Valisi Ali Mantı, uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, "Aksaray'da halkımızla birlikte özellikle uyuşturucu konusunda son derece hassasız. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hükümetimiz de, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımız uyuşturucu konusunda yurdun her yerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hassasiyetle yapılan bu çalışmaların takibi konusunda her birlikte gayret sarf ediyoruz. Aksarayımız da bu konuda son derece başarılı. Ciddi uyuşturucuyla mücadelemiz var. İlimiz kavşak noktası, geçiş güzergahı olduğu için buralardan uyuşturucu taşımak, kullanmak ve geçirmek isteyenler oluyor. Şehrimizin bütün noktalarında gerekli takibi 24 saat boyunca yaparak her türlü önleme çabalarımız sürüyor. Bunlarla kesinlikle mücadele ediyoruz ve müsaade, müsamaha yapmayacağız. Çalışmalarımız bundun sonra daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Bu konuda bizim en büyük destekçimiz Aksaray halkımız. Halkımızdan her türlü desteği alıyoruz. Uyuşturucunun kesinlikle halkımıza, özellikle de okullara, öğrencilere bulaşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

