Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 1 ayda 385 araç trafikten men edildi
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Aksaray'da 1 ayda 385 araç trafikten men edildi

1 saat önce

Aksaray'da trafik denetim ve uygulamalarında 1 ay içerisinde 5 bin 658 araç ve sürücüsüne 2 milyon 319 bin 657 TL idari para cezası uygulanırken, kusurlu görülen 385 araç trafikten men edildi.

Aksaray'da 1 ayda 385 araç trafikten men edildi, System.String[]
Aksaray'da trafik denetim ve uygulamalarında 1 ay içerisinde 5 bin 658 araç ve sürücüsüne 2 milyon 319 bin 657 TL idari para cezası uygulanırken, kusurlu görülen 385 araç trafikten men edildi.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, trafikte güvenlik kapsamında geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1 ay içerisinde yaptıkları denetim ve uygulamalarda 25 bin 505 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimler esnasında kusurlu görülen 5 bin 658 araç ve sürücüsüne 2 milyon 319 bin 657 TL idari para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanmaktan 41, sağlık şartlarından 3, drift atmaktan 5 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu. Denetimlerde ayrıca kusurlu görülen toplam 385 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan, MOBESE kameraları ile de uygulamalar ve trafik takibi yapan polis ekipleri, 314 araca ters yön, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, araç kullanırken telefonla görüşme yapmak, emniyet kemeri takmamaktan suçlarından 54 bin 728 TL idari para cezası kesti. Halkın huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatının tüm birimleriyle çalışma ve denetimlerine aralıksız devam ettiğini belirten Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, suça, suçluya, kural ihlallerine asla geçit vermeyeceklerini kaydetti. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
Aksaray, Huzur, 3. Sayfa
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