Aksaray'da ele geçirilen 1 kraliyet pitonu ile 10 sakallı ejder hayvanat bahçesine gönderildi

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın (45) evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı.

1 KRALİYET PİTONU, 10 SAKALLI EJDER BULUNDU

Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.