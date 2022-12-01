Aksaray'da ele geçirilen 1 kraliyet pitonu ile 10 sakallı ejder hayvanat bahçesine gönderildi - Son Dakika
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Aksaray'da ele geçirilen 1 kraliyet pitonu ile 10 sakallı ejder hayvanat bahçesine gönderildi

02.12.2022 01:10

Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. El konulan hayvanlar, Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın (45) evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı.

Aksaray'da baskın yapılan evde kraliyet pitonuyla 10 sakallı ejder ele geçirildi

1 KRALİYET PİTONU, 10 SAKALLI EJDER BULUNDU

Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

Aksaray'da baskın yapılan evde kraliyet pitonuyla 10 sakallı ejder ele geçirildi

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da ele geçirilen 1 kraliyet pitonu ile 10 sakallı ejder hayvanat bahçesine gönderildi - Son Dakika
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