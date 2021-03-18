Aksaray'da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
18.03.2021 09:22
Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.
Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.
Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla geniş çaplı uygulama ve çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Karayolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü D.T.'nin (30) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırda yaptıkları aramada koliler içerisine gizlenmiş toplam 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili tor sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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