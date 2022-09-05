Uyuşturucudan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

05.09.2022 12:06
Uyuşturucudan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aksaray'da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray'da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde devriye görevinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, şüphe üzerine bir şahsa dur ihtarında bulundu. Durdurulan şahsın Kartal Ç. (34) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, yaptığı sorgulamada şahsın "Uyuşturucu Madde Kullanmak/Bulundurmak" suçundan arandığı ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şahıs İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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