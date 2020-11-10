Aksaray'da 10 Kasım anması - Son Dakika

Kentteki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda, Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer , Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyanlar ise saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı sona erdi.

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