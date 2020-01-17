Aksaray'da "10 numara yağ" operasyonunda iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da '10 numara yağ' operasyonunda iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da "10 numara yağ" operasyonunda iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da atık yağların işlenerek akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü iddia edilen fabrikaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Aksaray'da

Aksaray'da atık yağların işlenerek akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü iddia edilen fabrikaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada atık yağlara çeşitli maddeler katılıp "10 numara yağ" diye tabir edilen kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından fabrikaya düzenledikleri operasyonda 90 ton işlenmemiş "10 numara yağ", 4 akaryakıt pompası ve 5 ton gaz yağı ele geçirdi.


Operasyonda T.E.A. (39), G.K. (37), S.D. (37), H.S. (32), E.B. (24), Y.K. (55), T.S. (62), K.I. (32) ve C.G. (42) yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K. ve S.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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