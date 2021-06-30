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Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu - Son Dakika

Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu

30.06.2021 20:21

- Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu Aksaray'da iki köy arasında bulunan arpa ve buğday ekili 100 dekar arazide hasada günler kala çıkan yangında mahsul kül oldu.

- Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu

AKSARAY - Aksaray'da iki köy arasında bulunan arpa ve buğday ekili 100 dekar arazide hasada günler kala çıkan yangında mahsul kül oldu.

Yangın, merkeze bağlı Yalnızceviz ve Göksügüzel köyleri arasında bulunan arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 köy sınırında 54 dekarı Habib Kılıç'a diğer 46 dekarı da Murat Kulak'a ait olan arpa ve buğday ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm araziye yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederken, köy halkı da traktörlerle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucunda güçlükle söndürülen yangında arpa ve buğday ekili arazideki mahsul tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlatırken, savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı.

"İnsanların biraz daha dikkat etmesini istiyoruz"

Yanan tarım arazisine gelen Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Aksaray merkeze bağlı Yalnızceviz ve Göksügüzel köyünün arasındayız. Geçtiğimiz günlerde aynı muhitte 250-300 dekar bir yangın olmuştu. Şu anda aynı bölgede 100 dekara yakın yine ekin yangını oldu. Biz sayın valimizin bilgisi doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle, kolluk kuvvetleri ve itfaiyeyle birlikte geldik. Şu an üzücü bir olay, üreticilerimizin yıl umudu bir dakikada kül oldu. Üreticilerimizde malum bankalara ciddi şekilde borçlandı. Biz bu konuda inşallah hükümetimizin bu üreticilerimizi mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz. Biz zaten üreticilerimizin yanındayız. Üzerimize ne düşüyorsa gerekli şekilde yardımcı olacağız. Ben her iki köyümüze üreticilerimize de geçmiş olsun diliyorum. Allah rızası için bu sezonda özellikle harman sezonunda insanların biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Kesinlikle ya biçerdöverde bir kıvılcım atmıştır ya da sigara içenler sorumsuzca kuru ekinin içine atmıştır. Bu da ciddi şekilde zarar vermiştir. Biz özellikle harman zamanı içtikleri sigaraya dikkat ederlerse insanların yıl umudunu böyle yakıp kül etmezler" dedi.

"Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "İlimiz Göksügüzel ve Yalnızceviz köyündeyiz. Burada bilinmeyen bir sebeple ekinlerde, ekili arazilerde, arpa ve buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Hem il müdürlüğümüz olarak ekiplerimizle birlikte olay yerine geldik. Valimizin talimatları doğrultusunda, şu an tespitlerimizi yapıyoruz. Burada arpa ve buğday ekiliydi. Bu sene de inşallah bu çiftçilerimiz bunları hasat edeceklerdi. Hasat zamanı bu olay oldu. Biz hem denetimlerimizi yapıyoruz hem arazideki tespitlerimizi yapıyoruz. İnşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. İki köye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız. Biz elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu
Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu
Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu
Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu

Aksaray, Yangın, Buğday, Arpa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 100 dekarlık tarladaki arpa ve buğday yanarak kül oldu - Son Dakika


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