Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 110 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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Aksaray'da 110 kaçak göçmen sınır dışı edildi

32 dakika önce

Türkiye'ye kaçak yollarla girdikten sonra Aksaray'a giden ve suça karışarak kamu düzenini bozan 110 göçmen sınır dışı edildi.

Aksaray'da 110 kaçak göçmen sınır dışı edildi, System.String[]
Türkiye'ye kaçak yollarla girdikten sonra Aksaray'a giden ve suça karışarak kamu düzenini bozan 110 göçmen sınır dışı edildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Temmuz ayı içerisinde yaptığı geniş çaplı araştırma kapsamında kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve Aksaray'a gelen 4 ayrı ülke vatandaşı olan 114 göçmen tespit etti. Kentte kamu düzenini bozduğu tespit edilen şahıslar polis ekiplerince yakalanırken, yakalanan 114 kaçak göçmenden 110'u Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim gönderildi. - AKSARAY
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
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