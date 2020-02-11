Aksaray'da 112 Günü kutlamaları - Son Dakika
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Aksaray'da 112 Günü kutlamaları

6 saat önce

Aksaray 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cumali Akbulut "112 Günü" kutlamaları kapsamında Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.

Aksaray'da 112 Günü kutlamaları, System.String[]

Aksaray 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cumali Akbulut "112 Günü" kutlamaları kapsamında Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.

Vali Mantı, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramalarla meşgul etmemeleri, asılsız ihbar ve gereksiz aramaların gerçek olaylara müdahaleleri geciktirebileceğini, bu tür davranışlardan kaçınılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bir veya birden çok acil yardım kurumunu ilgilendiren olaylarda tüm kurumların aynı an da haberdar olması ve müdahale etmesinin önemine vurgu yapan Mantı, şunları kaydetti:

"2019 yılında 516 bin 787 toplam çağrının 322 bin 408'nin gereksiz. Gereksiz ve asılsız aramaların zaman ve kaynak israfına neden olurken, gerçekten zor durumda olan bir vatandaşımızın acil yardıma ulaşmasını engellemektedir. Böyle bir durum vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye sokabilmekte, bir suçlunun kaçmasına veya çıkan bir yangına zamanında müdahale edilmesini engelleyerek can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu konuya daha duyarlı yaklaşmalarını, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini özellikle istiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının 112 Gününü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diliyorum."

Akbulut ziyarette Vali Mantı'ya tek merkezden karşılanan acil çağrı ve acil yardım hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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